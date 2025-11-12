TFF, Turkcell Süper Kupa tarihlerini ve statlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, düzenlediği toplantıda Turkcell Süper Kupa 2025 takvimini ve maçların oynanacağı statları belirledi.

Buna göre, bu yıl ilk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek Turkcell Süper Kupa yarı final maçları şöyle oynanacak:

5 Ocak 2026 Pazartesi: Gaziantep Stadyumu

6 Ocak 2026 Salı: Yeni Adana Stadyumu

Final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak. Maçların saatleri ilerleyen günlerde duyurulacak.

Daha önce TFF tarafından açıklanan eşleşmelere göre yarı finaller şu şekilde:

Galatasaray – Trabzonspor

Fenerbahçe – Samsunspor

Hangi eşleşmenin hangi şehirde oynayacağı ise 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüplerin katılımıyla yapılacak kura çekimi sonucunda belirlenecek.

TFF, Turkcell Süper Kupa'ya katılacak tüm takımlara başarılar diledi.