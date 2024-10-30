TFF'den Arda Kardeşler kararı!
MHK, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler'e bu hafta görev vermedi.
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
MHK, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler'e bu hafta görev vermedi.
11. hafta hakemleri şöyle:
1 Kasım Cuma:
Gaziantep FK- Göztepe: Kadir Sağlam
2 Kasım Cumartesi:
Sivasspor-Rizespor: Cihan Aydın
Kayserispor- Adana Demirspor Mauhammet Ali Metoğlu
Beşiktaş-Kasımpaşa Zorbey Küçük
3 Kasım Pazar:
Konyaspor-Başakşehir: Emre Kargın
Bodrumspor-Alanyaspor: Ali Şansalan
Eyüpspor- Hatayspor Yasin Kol
Trabzonspor-Fenerbahçe Oğuzhan Çakır
4 Kasım Pazartesi:
Samsunspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
Etiketler: #TFF #MHK #Arda Kardeşler
Spor Haberleri
- TFF'den Arda Kardeşler kararı!
- Beşiktaş'tan Sezgin Gülnar açıklaması!
- Osayi-Samuel: Türkiye'de başka bir takıma gitmem
- Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
- Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü
- Türkiye’deki at yarışları dünya arenasına açılıyor
- Bahattin Sofuoğlu'ndan Superbike hamlesi!
- Rusya'dan Yeni Zelanda adımı
- İstanbul, Milletler Ligi'ne ev sahipliği yapacak!
- Süper Lig ekibinden Tayfun Korkut iddialarına yanıt!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Özdağ yayını terk etti
- Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındı
- 'Katil, ondan başka kimse değil'
- İBB ve iki belediyeye daha operasyon çağrısı!
- 'Büyük kumpası görüyoruz'
- 'Seyyar giyotin gibi'
- Erdoğan'dan Akşener'e 'af'
- Bahçeli'nin çağrısına yanıt, Özel'e çağrı
- AKP'den 'Ahmet Özer' açıklaması
- 'Gözaltı tesadüf değil, mesaj açık...'