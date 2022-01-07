TFF'den Beşiktaş'a ret!
TFF, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçının ertelenmesine yönelik talebini reddetti.
Beşiktaş, artan kovid vakalarının ardından Çaykur Rizespor mücadelesinin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.
TFF ise, siyah-beyazlılardan gelen bu talebi reddetti.
Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan mücadele, takvimde 9 Ocak Pazar günü saat 19:00'da yer alıyor.
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