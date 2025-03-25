TFF'den Beşiktaş'ın yabancı hakem talebine ret!
Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi için yaptığı yabancı hakem talebi TFF tarafından reddedildiği iddia edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan derbiler için karar çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, TFF Yönetim Kurulu, salı günü derbileri yönetecek hakemleri karara bağlamak adına Riva'da bir araya geldi. TFF'den derbiler için yerli hakem kararı çıktı.
TFF, bu kararla Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi için yaptığı yabancı hakem talebini de reddetmiş oldu.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi yerli bir hakemin yönetmesi bekleniyor.
Etiketler: #TFF #beşiktaş #galatasaray #Yabancı hakem
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