TFF'den Coşkun Özarı için anma mesajı
TFF, eski milli futbolcu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Coşkun Özarı'yı andı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli futbolcu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Coşkun Özarı'nın vefatının 11. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan anma mesajında, "A Milli Takım'ımızın teknik direktörlüğünü yapan ve 1955-1958 yılları arasında ay-yıldızlı formamızı giyen, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Coşkun Özarı'yı vefatının 11. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Video Haberler
- Ambulans kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
- İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış