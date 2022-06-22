TFF'den Coşkun Özarı için anma mesajı

TFF, eski milli futbolcu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Coşkun Özarı'yı andı.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2022 Çarşamba, 13:30
TFF'den Coşkun Özarı için anma mesajı
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli futbolcu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Coşkun Özarı'nın vefatının 11. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan anma mesajında, "A Milli Takım'ımızın teknik direktörlüğünü yapan ve 1955-1958 yılları arasında ay-yıldızlı formamızı giyen, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Coşkun Özarı'yı vefatının 11. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.


TFF sosyal medya mesaj Coşkun Özarı
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler