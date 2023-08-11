TFF'den, Cüneyt Çakır'a tebrik

Yayınlanma: 11.08.2023 - 08:12

Güncelleme: 11.08.2023 - 08:12

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gürcistan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı olan Cüneyt Çakır'ı tebrik etti.

İşte TFF'nin açıklaması:

"Türk hakemliğinin zirve noktasına çıkan, Avrupa'da ülkemizi gururla temsil eden Cüneyt Çakır'ı, Gürcistan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine getirilmesinden dolayı tebrik ederiz. 28 yıllık hakemlik kariyerinde sayısız başarılar elde eden Cüneyt Çakır'a federasyonumuza ve Türk hakemlik müessesine verdiği üstün hizmetlerden dolayı teşekkür eder, görevinde başarılar dileriz."