TFF'den Fenerbahçe'nin cezasına indirim!

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye Süper Kupa maçı için verilen 4 Milyon TL'lik para cezasını 400 Bin TL'ye düşürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 18:50
TFF'den Fenerbahçe'nin cezasına indirim!
Abone Ol google-news

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye Süper Kupa maçı için verilen 4 Milyon TL'lik para cezasını 400 Bin TL'ye düşürdü.

Fenerbahçe'nin 3-0'lık yenilgisi ise onandı.

Açıklama şu şekilde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 11.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1049 - K.2023-2024/1320 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.04.2024 Cuma günü icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş. vekilleri Av. Doğukan Şenol ile Av. Ali Topuz'un hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılması cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- FDT'nin 35/1. maddesi uyarınca (FDT'nin 24/1-a maddesi uyarınca TFF tarafından takdir edilecek tazminat dışında) verilen 4.000.000,00 TL para cezasının; fiile uyan disiplin ihlalinin FDT'nin 36. maddesi kapsamında sportmenliğe aykırı davranış olduğu kabul edilerek, ihlalin işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşarak FDT'nin 36/1-ç maddesi uyarınca 400.000,00 TL para cezası tayin edilerek sübut yönünden oybirliği, cezanın tayini yönünden bir kısım üyenin karşı oyuyla oyçokluğu ile kararın düzeltilerek onanmasına, karar verilmiştir.


fenerbahçe haberleri TFF haberleri TFF Tahkim Kurulu haberleri galatasaray haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig kancası: Transfer rekoru kırabilir!

Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig kancası: Transfer rekoru kırabilir!
Bora Cengiz İnci Taneleri dizisinin kadrosunda! Bora Cengiz kimdir? Bora Cengiz kaç yaşında, nereli?

Bora Cengiz İnci Taneleri dizisinin kadrosunda! Bora Cengiz kimdir? Bora Cengiz kaç yaşında, nereli?
Dijital İletişim Profesörü Ali Murat Kırık anlattı: Yapay zeka hangi mesleklerin yerini alabilir?

Dijital İletişim Profesörü Ali Murat Kırık anlattı: Yapay zeka hangi mesleklerin yerini alabilir?
Birlikte güçlenmek… İlişkilerdeki çatışmaların altında yatan 6 ana neden ve çözüm yolları

Birlikte güçlenmek… İlişkilerdeki çatışmaların altında yatan 6 ana neden ve çözüm yolları
Bir gün önce şampiyonada başarı elde etmişti: Milli sporcu ağaca asılı halde bulundu

Bir gün önce şampiyonada başarı elde etmişti: Milli sporcu ağaca asılı halde bulundu
Okay Yokuşlu’nun muhteşem golü ödüllendirildi

Okay Yokuşlu’nun muhteşem golü ödüllendirildi
Okyanus kadar derin 4 burç: Bu burçlar adeta aurasıyla büyülüyor

Okyanus kadar derin 4 burç: Bu burçlar adeta aurasıyla büyülüyor
Zeytinburnu’nda pitbull cinsi köpek, yavrularını emziren kediyi öldürdü!

Zeytinburnu’nda pitbull cinsi köpek, yavrularını emziren kediyi öldürdü!