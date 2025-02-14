TFF'den flaş değişiklik kararı... Sahadan çekilmenin cezası arttırıldı!
Türkiye Futbol Federasyonu, Disiplin Talimatı'nda 'sahadan çekilme' cezasını arttırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Disiplin Talimatı'nda değişikliğe giderek 'sahadan çekilme' cezasını arttırdı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; yapılan talimat değişikliği sonrası sahadan çekilen takım, takip eden sezonda -9 puan cezası alacak.
Öte yandan değişikliğe göre; sahadan çekilen kulübün oyuncuları 5-10 maç men cezası alacak.
Sahadan çekilen kulüplerin başkanları ve yöneticileri ise 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alacak.
Kulüp görevlileri de aynı şekilde 1 yıl hak mahrumiyeti cezası veya soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı alacak.
Ayrıca sahadan çekilen kulüp bir Süper Lig kulübü ise 20 ila 100 milyon TL arasında para cezasına çarptırılacak.
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