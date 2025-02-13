Derbi için yabancı hakem açıklaması: TFF'den net cevap geldi!
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, "Türkiye’de 2024-2025 futbol sezonunun sonuna kadar Türk hakemleri orta hakem olarak görev yapacak" sözleriyle derbide yabancı hakeme kapıları kapattı.
Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hakem tartışmaları sürüyor.
Dev maç için yabancı orta hakem tartışmaları sürerken konuyla ilgili TFF kanadından ilk kez net açıklama geldi.
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Türk orta hakemin yöneteceğini bildirdi.
Dev maç için yabancı orta hakemin gündemlerinde olmadığını aktaran Aküzüm, "Türkiye’de 2024-2025 futbol sezonunun sonuna kadar Türk hakemleri orta hakem olarak görev yapacak" ifadesini kullandı.
Aküzüm sözlerini "Yabancı VAR hakemi için Kulüpler Birliği ve toplumdan bir talep geldi ve orada da karar kolektif olarak alındı" diyerek sözlerini tamamladı.
Etiketler: #TFF #fenerbahçe #galatasaray
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