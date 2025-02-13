Sahadan çekilmenin cezası değişiyor: TFF'den radikal karar!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 11:38

Güncelleme: 13.02.2025 - 11:38

Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk ekibin sahadan çekilmesiyle birlikte yarıda kalmıştı. Yaşanan olaylar sonrası TFF Yönetim Kurulu harekete geçti.

Olaylı maçın ardından TFF Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıyla konuya el attı.

Sabah'ın haberine göre gerçekleştirilen toplantıda, sahadan çekilmeye verilen cezaların ağırlaştırılması kararı alındı ve güncelleme için düğmeye basıldı.

Yeni talimatın önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi beklenirken, müsabakayı terk eden takımın, ilk çekilmede küme düşürülmesinin planlandığı aktarıldı.

Futbol Müsabaka Talimatı'ndaki güncel madde ise şöyle:

"Maçı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan sil-i nir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir."