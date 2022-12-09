TFF'den Göztepe - Altay açıklaması

09 Aralık 2022 Cuma, 16:36

Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe - Altay maçında yaşanan olayların ardından her iki takımın da 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.12.2022 tarihinde yaptığı toplantıda, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında hakem Emre Kargın tarafından 22. dakikada tatil edilen Göztepe-Altay maçına ilişkin değerlendirmede bulunmuştur.

Yönetim Kurulu söz konusu karşılaşma ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın ilgili maddeleri uyarınca her iki takımın da (3-0) hükmen yenik sayılmalarına karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"

NE OLMUŞTU?

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu.

Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmiş, çıkan olaylarla ilgili kaleci Özenç'i yaralayan şüphelinin de olduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Fişeklerin özel ambulans sürücüsü A.G. ile H.K. tarafından stada sokulduğu tespit edilmişti.