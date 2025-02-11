TFF'den Mehmet Büyükekşi'ye suç duyurusu!
TFF, eski federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu, eski başkan Mehmet Büyükekşi için harekete geçti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, federasyon, Mehmet Büyükekşi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, Mehmet Büyükekşi döneminin mali tablosu hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.
Hacıosmanoğlu, "Mali genel kurulda 5,9 milyon artı mali tablo sundular, ancak yapılan incelemelerde bu tablonun eksi 278 milyon olduğu görüldü. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç" demişti.
Etiketler: #TFF #mehmet büyükekşi
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