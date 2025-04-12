TFF'den Muhammed Damar atağı: Montella ile telefonda görüştü!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun, bonservisi Hoffenheim'da olan 21 yaşındaki Muhammed Damar'ı A Milli Takım'a kazandırmak istediği iddia edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Elversberg forması giyen Muhammed Damar için harekete geçti.
MONTELLA'DAN TELEFON
Federasyon, 21 yaşındaki futbolcuyu milli takıma kazandırmak istiyor.
Sky'da yer alan habere göre; A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, genç futbolcu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Almanya'nın alt yaş kategorisinde oynayan Muhammed Damar'ın, şu anda Almanya için oynamaya devam etmek istediği yazıldı.
Ana mevkisi on numara olan Muhammed Damar, merkez orta saha ve sol kanatta da forma giyebiliyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Bonservisi Hoffenheim'da olan ve bu sezon Elversberg'te kiralık olarak forma giyen genç oyuncu, bu sezon çıktığı 27 maçta 7 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen Muhammed Damar'ın bonservisinin bulunduğu Hoffenheim ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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