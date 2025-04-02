TFF'den Sabri Sarıoğlu kararı!

TFF, U19 Milli Takımı Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı.

TFF'den Sabri Sarıoğlu kararı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 18:50

Türkiye Futbol Federasyonu, U19 Milli Takımı Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayırıyor.

Sabah'ın haberine göre, TFF, Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı. 40 yaşındaki teknik adamın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR TARAFTARINDAN TEPKİ

Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları son dönemde Sabri Sarıoğlu'na tepki göstermişti.

Beşiktaş taraftarları, Adnan Karahisar'ın U19 Milli Takımı'na alınmaması, Trabzonspor taraftarları ise Sabri Sarıoğlu'nun UEFA Gençlik Ligi'nde Inter ile oynanan maça gelmemesi nedeniyle genç teknik adama tepki göstermişti.


Etiketler: #TFF #Sabri Sarıoğlu
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