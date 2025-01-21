TFF'den saygı duruşu kararı
TFF, Bolu'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bu haftaki maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Bolu'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bu haftaki maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımız anısına 24, 25, 26 ve 27 Ocak'ta oynanacak olan tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz."
Etiketler: #TFF #bolu #Kartalkaya #Yangın
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