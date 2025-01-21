TFF'den saygı duruşu kararı

Yayınlanma: 21.01.2025 - 18:02

Güncelleme: 21.01.2025 - 18:02

Türkiye Futbol Federasyonu, Bolu'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bu haftaki maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımız anısına 24, 25, 26 ve 27 Ocak'ta oynanacak olan tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz."