TFF'den yabancı hakem taleplerine cevap: 'Adaleti sağlamamız lazım'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kulüplerin yabancı hakem talebi için konuştu.

TFF'den yabancı hakem taleplerine cevap: 'Adaleti sağlamamız lazım'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 15:43

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından yabancı hakem konusuyla ilgili açıklama yaptı. 

"TALEPLERİ DEĞERLENDİERECEĞİZ"

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine yabancı hakem talebinin sorulması üzerine Mecnun Otyakmaz "Derbiler için yabancı hakem taleplerini değerlendireceğiz" dedi.

DERBİYE YABANCI İÇİN OLUMLU MESAJ

Mecnun Otyakmaz "Adaleti sağlamamız lazım. Ligde bir maçta bunu yaptıysak, talep edilen diğer maçta da gerçekleştirmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı. 

"KUPADAKİ DERBİYE YERLİ İSTERİM"

Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi için görüşünü aktaran Otyakmaz "Kendi adıma kupa karşılaşması için en azından yerli hakem olmasını tercih ediyorum. Onların da bu güzel tecrübeden yararlanmasını isterim" ifadelerini kullandı. 


Etiketler: #Mecnun Otyakmaz #TFF #Yabancı hakem

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