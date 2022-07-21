TFF'den yabancı kuralı açıklaması!

21 Temmuz 2022 Perşembe, 21:38

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Yeni bir sayfa, yeni bir TFF ve takımlarımızın hepsine eşit mesafede güven duygusu oluşturan eşitlik, adalet, şeffaflık ve güveni sağlamak istiyoruz. Bunun için de futbolun tüm paydaşlarına büyük görev düşüyor." dedi.

Rezerv Lig kararının kesin olduğunu dile getiren Mehmet Büyükekşi, "Futbolda birçok ilke imza atıyoruz. Gerek hakem atamaları, gerek VAR odasının ayrılması, gerek VAR odasıyla sahadaki hakemlerin ayrı ayrı ayrılıp aynı hakemlerin olmaması gibi... İnşallah güzel olacak. Elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Rezerv Lig kararımız kesin. 16 kulübün talebiyle bu kararı aldık. Çalışmalarımız devam ediyor. Kulüpler Birliği'yle de bir görüşmemiz olacak. Bununla ilgili gereken açıklamayı yapmayı düşünüyoruz. Hedefimiz buradan her kulübün en az 1-2 tane yeni oyuncuyu A Takıma yükseltip ekonomik olarak onlara katkı sağlayabilmek." ifadelerini kullandı.

YABANCI KURALI AÇIKLAMASI

Yabancı sınırıyla ilgili de konuşan Büyükekşi, "Bununla ilgili tek başımıza karar vermeyeceğiz. Bir komisyon kurup içinde Kulüpler Birliği'nin de olduğu 1. Lig kulüplerinin de olduğu.. Özellikle yapmak istediğimiz şey uzun vadeli stratejiler oluşturup ve bir daha değişmeyecek. Kulüplerin de arkasında duracağı kuralı belirleyip gerekirse aynı şekilde devam etmesi, gerekirse azaltılması gerekirse de tamamen serbest bırakılması... Biz her konuda Türk futbolunun geleceğine fayda sağlayacak neyse onun için çabalayacağız." diyerek sözlerini noktaladı.