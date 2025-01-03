Thomas Heurtel'e büyük şok; Barcelona transferi iptal etti

Yayınlanma: 03.01.2025 - 16:58

Güncelleme: 03.01.2025 - 16:58

THY EuroLeague ekiplerinden Barcelona'da oldukça hareketli saatler yaşandı.

Nico Laprovittola ve Raul Neto'nun sakatlıklarının ardından kısa takviyesi arayan Barcelona, eski oyuncusu Thomas Heurtel ile anlaşma sağlamıştı.

İki taraf şartlar üzerinde tamamen anlaşmıştı ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Heurtel'in sezon sonuna kadar imza atması bekleniyordu. Hatta 35 yaşındaki oyuncunun ailesini Çin'den alarak Barcelona'ya geldiği biliniyordu.

Ancak Mundo Deportivo'nun haberine göre anlaşma, kulüp tarafından iptal edildi. Barcelona, Fransız oyun kurucuyla sözleşme imzalamayacak.

Perşembe günü havaalanında İspanyol medyasına konuşan 35 yaşındaki Heurtel, bunun iki taraf için de iyi bir fırsat olduğunu dile getirmiş ve takımın zorlu bir süreçten geçtiğini belirtmişti.

Heurtel, Barcelona'daki ilk dönemine (2017-2021) güçlü bir başlangıç yaptı ve iki kez Copa del Rey MVP ödülünü kazandı. Ancak diz sakatlığı ve Jasikevicius yönetiminde rolünün azalması gerginliklere ve ayrılığa neden oldu. ASVEL'de kısa bir süre geçirdikten sonra Madrid'e katıldı ancak beklentileri karşılayamadı.

Heurtel daha sonra iki yıl boyunca Zenit St. Petersburg'da oynadı, Fransa milli takımından men cezası aldı ve bu sezon başında Çin'de Shenzhen'de birkaç ay geçirdi.