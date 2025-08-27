UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş karşılaşmasında Panathinaikos ile karşılacak olan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Thomas Reis, Panathinaikos karşı deplasmanda iyi mücadele ettiklerini anlatarak "Yarınki karşılaşma kesinlikle çok özel bir karşılaşma olacak. Kesinlikle hedefimiz rakibimizi elemek. Deplasmanda takım olarak en iyi performansımızı gösteremediğimizi söyleyebilirim. Panathinaikos'a baktığımızda defans anlamında çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Fırsat bulduğunuzda değerlendirmeniz gerekiyor, inşallah yarın da o fırsatı bulup değerlendirebiliriz. Yarınki karşılaşmada çok iyi performans gösterip gruplarda devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Panathinaikos'u 2 farkla yenerek eleyebileceklerine dikkati çeken Reis, "Samsunspor için Avrupa'da oynamak bir hayaldi ve biz bunu gerçekleştirdik. Yarın da herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Bu maç bizim için çok çok önemli. Sonrasında da Süper Lig'de oynamamız gereken Trabzonspor maçı var. Atina'da kaybettik. Avantajlı bir şekilde dönmek istedik ama bunu başaramadık. Burada 2 farklı galibiyet almamız gerekiyor. Bu skor için elimizden geleni yapacağız. Bu bütçemizle çok büyük bütçeli takımlara karşı savaş veriyor olmamız kolay değil." ifadelerini kullandı.

Thomas Reis, Arbnor Muja'nın kendi isteğiyle ayrıldığını, Holse ve Musaba'nın oynayabilecek durumda olduğunu sözlerine ekledi.