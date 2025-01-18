Thomas Reis: "Rakibimiz 11 kişiden fazlaydı"

Yayınlanma: 18.01.2025 - 22:20

Güncelleme: 18.01.2025 - 22:20

Samsunspor'un başarılı çalıştırıcısı Thomas Reis, Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Reis, "1 puan için çok mutluyuz. İlk yarının ilk 10-15 dakikası iyi değildik. Beşiktaş'ın oyuncuları içeri koşu yaparak rotasyon yaptığı için istediklerimizi yapamadık" dedi.

Kırmızı kart hakkında konuşan teknik adam "İkinci sarı kart kararı için mutsuzum. Bana göre faul bile değildi. 10 kişi ile savunma yapmak zorunda kaldık. Bugün sahadaki kararlardan memnun değilim." ifadelerini kullandı.

Her maça kazanmak için çıktılarını belirten 51 yaşındaki çalıştırıcı "Maçtan önce yaptığımız toplantıda oyuncularıma ilk maçı hatırlattım. İlk yarıyı bu şekilde tamamladık. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Çok iyi bir rakibe karşı 10 kişi oynadık. Sezonun geri kalan kısmında performansımızı sürdürmek istiyoruz. İlk yarıdaki performansımızdan çok memnunum." dedi.

Takımın performansı hakkında konuşan teknik direktör Reis, "Sadece Kingsley'i değil bütün takımı tebrik ettim. Sahada birbirleri için mücadele ettiler, bu da sistemimize inandıklarını gösterir. Şimdi rejenerasyona geçmeliyiz çünkü dinlenmek için çok vaktimiz yok. Maalesef Rick bizim olamayacak bir sonraki maçta. Yine söylüyorum kırmızı kart kararı ile hemfikir değilim." ifadelerini kullandı.

Son olarak maçtaki hakem hatalarına değinen Reis "Bugün sahadaki rakibimiz 11 kişiden fazlaydı." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.