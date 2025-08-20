UEFA Avrupa Lig play-off turu ilk maçında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımına konuk olacak Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Burada oynadığımız futboldan zevk almak istiyoruz, aynı zamanda buradan güzel bir netice almak istiyoruz." dedi.

Atina'daki Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Reis, geçen yıl Süper Lig'de harika bir sezon geçirdiklerini hatırlattı.

Yarın oynayacakları karşılaşmadan zevk almaya çalışacaklarını vurgulayan Reis, "Oynamış olduğumuz futboldan zevk almaya çalışacağız. Ama korkmadan oynamak çok çok önemli olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapma çalışacağız. Carlo Holse'nin bizimle olmayışına 'yazık oldu' diyebilirim. Holse'nin dışında Musaba da bizimle birlikte değil. Ama futbolda bu tür sakatlıklar olabiliyor. Bu oyuncuların olmayışı diğer futbolcuların forma şansı olabileceği anlamına geliyor. Bizim gücümüz, takım olmayı başarmamız, birlik olmamız ve o birliği sağlamamız. Umarım yarın çok güzel bir performans gösteririz. bizimle gelmeyen futbolcular sebebiyle kadroda minimum bir değişiklik yapmak zorunda kalacağım." ifadesini kullandı.

Reis, geçen yıl oynadıkları şekli kesinlikle değiştirme konusunda düşüncelerinin olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sezon da bunu sürdürmek istiyoruz. Rakibimiz çok tecrübeli bir takım, onlara karşı da çok zor bir maç olacaktır. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki iki maç da bütün sonuçlara açık olacak. Biz de tabii burada oynadığımız futboldan zevk almak istiyoruz. Aynı zamanda buradan güzel bir netice almak istiyoruz. Bu günlerde yoğun bir maç takvimine gireceğiz. Elbette çok zorlu bir dönem bizi bekliyor. Birçok kulvarda yarışacağız. Avrupa'da da iyi performans göstermek istiyoruz. Eğer bu turu geçersek Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Eğer eleyemezsek Konferans Ligi'ne devam edeceğiz. Kesinlikle takım olarak doğru yolda olduğumuz söyleyebilirim."