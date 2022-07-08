Thomas Tuchel eski öğrencisini istiyor

08 Temmuz 2022 Cuma, 10:27

Chelsea transferde önceliğini PSG'nin savunma oyuncusu Presnel Kimpembe olarak belirledi.





L'Equipe Gazetesi'nin haberine göre; Premier Lig ekibinde Alman teknik direktör Thomas Tuchel, eski öğrencisinin transfer edilmesi için yönetime baskı yapıyor.

26 yaşındaki Kimpembe'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor. Yine haberde yer alan bilgiye göre, Chelsea teknik direktörü kulübünün resmi teklif sunan ilk taraf olmasını istiyor. PSG'nin Fransız stoper oyuncusu için en düşük fiyat olarak 60 milyon euroluk bedeli belirlediği ifade edildi.





Stoper oyuncusu Kimpembe geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 41 maçta görev aldı.