Cumhuriyet Gazetesi Logo
Thunder, sahasında Pistons'ı uzatmada yendi

31.03.2026 10:16:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Detroit Pistons'ı uzatmada 114-110 mağlup etti.

Shai Gilgeous-Alexander'ın 47 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle takıma liderlik ettiği Thunder'da Ajay Mitchell 14, Chet Holmgren 13 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Bu sezon ligde 60 maç kazanan ilk takım olan Thunder, tarihinde ilk kez üst üste iki sezonda 60 galibiyet almayı başardı.

Pistons'ta Paul Reed 21 sayı, 10 ribaunt, Javonte Green 19, Kevin Huerter 17 sayı kaydetti.

LEBRON JAMES, ABDUL-JABBAR’I YAKALADI

Los Angeles Lakers, sahasında karşılaştığı Washington Wizards'ı 120-101 yendi.

Lakers'ta LeBron James 21 sayı, 12 asist, 10 ribauntla "triple double" yaparken, Austin Reaves, Luke Kennard ve Jaxson Hayes 19'ar sayı kaydetti.

Play-off'lar dahil kariyerinde 1.228'inci galibiyete ulaşan LeBron James, NBA tarihindeki en fazla galibiyet rekorunda Kareem Abdul-Jabbar’a ortak oldu.

Wizards'ta Will Riley 20, Justin Champagnie 18 sayıyla maçı tamamladı.

İlgili Konular: #nba #oklahoma city thunder #Detroit Pistons

İlgili Haberler

Suns, Thunder karşısında son saniye üçlüğüyle kazandı!
Suns, Thunder karşısında son saniye üçlüğüyle kazandı! Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, sahasında son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı 108-105 yendi.
Oklahoma City Thunder, Knicks'i deplasmanda mağlup etti
Oklahoma City Thunder, Knicks'i deplasmanda mağlup etti Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda New York Knicks'i 103-100 mağlup etti.
Shai Gilgeous-Alexander, 40 sayıyla Thunder'ı galibiyete taşıdı
Shai Gilgeous-Alexander, 40 sayıyla Thunder'ı galibiyete taşıdı NBA'de Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 40 sayıyla yıldızlaştığı maçta deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 122-102 yendi.