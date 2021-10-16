THY Avrupa Ligi'nde Efes yokuş aşağı!
Deplasmanda AX Armani Exchange Milan 75 - 71 yenilen Anadolu Efes üst üste 4. yenilgisini aldı.
Salon: Mediolanum Forum
Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Ilija Belosevic (Sırbistan), Leandro Lezcano (Arjantin)
AX Armani Exchange Milan: Melli, Tarczewski, Hall 13, Delaney 16, Shields 12, Grant 3, Rodriguez 3, Ricci, Mitoglou 9, Hines 8, Datome 11
Anadolu Efes: Larkin 13, Singleton 5, Moerman 12, Micic 17, Petrusev 10, Beaubois 3, Tolga Geçim 6, Doğuş Balbay, Erten Gazi, Pleiss, Dunston 5
1. periyot: 16-21
Devre: 42-36
3. periyot: 63-49
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'a 75-71 mağlup oldu.
Lige kötü bir başlangıç yapan son şampiyon Anadolu Efes, üst üste dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip ise aldığı galibiyetle 4'te 4 yaptı.
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