THY deplasmanda ilk maçını kazandı
THY, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Terville Florange ekibini 3-1 mağlup etti.
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Fransa'nın Terville Florange ekibini 3-1 yendi.
Terville kentindeki Le 111 Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Türk Hava Yolları, 25-15, 23-25, 25-14 ve 26-24'lük setlerle 3-1 galip geldi.
Karşılaşmanın rövanşı, 17 Ocak Salı günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.
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