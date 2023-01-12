THY deplasmanda ilk maçını kazandı

THY, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Terville Florange ekibini 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 07:51
THY deplasmanda ilk maçını kazandı
Abone Ol google-news

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Fransa'nın Terville Florange ekibini 3-1 yendi.

Terville kentindeki Le 111 Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Türk Hava Yolları, 25-15, 23-25, 25-14 ve 26-24'lük setlerle 3-1 galip geldi.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Ocak Salı günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.


Terville Florange CEV Kupası THY Türk Hava Yolları Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı

En Çok Okunan Haberler