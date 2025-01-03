THY EuroLeague'de oynanan Türk derbisinde Fenerbahçe, Anadolu Efes'i rahat geçti!

THY EuroLeague'in 19. haftasındaki Türk derbisinde F.Bahçe Beko, evinde Anadolu Efes'i 84-76 yendi. Sarı-Lacivertliler, Euroleague'de 3 maç sonra kazandı.

THY EuroLeague'de oynanan Türk derbisinde Fenerbahçe, Anadolu Efes'i rahat geçti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 22:53

THY EuroLeague'in 19. haftasındaki Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 84-76 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, Euroleague'de 3 maç sonra galip geldi. Anadolu Efes ise Euroleague'de üst üste 2, toplam 9. yenilgisini yaşadı. 

Euroleague'in 20 haftasında Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i konuk edecek. Anadolu Efes ise ASVEL'i ağırlayacak.

1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 24-24 Anadolu Efes

2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 19-16 Anadolu Efes

3. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 21-16 Anadolu Efes

4. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 20-20 Anadolu Efes


Etiketler: #anadolu efes #fenerbahçe beko #euroleague #thy euroleague
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