THY Euroleague'de Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi
THY Euroleague'in 26. haftasında Barcelona basketbol takımı, deplasmanda Real Madrid'i mağlup ederek lider oldu.
Basketbolda İspanya'nın iki büyük takımını karşı karşıya getiren ve El Clasico olarak adlandırılan, Euroleague'in zirvesindeki karşılaşma baştan sona Barcelona'nın üstünlüğünde geçti.
İlk çeyrekte yakaladığı 28-8'lik skor avantajını korumayı başaran Barcelona, ilk periyodu 52-31 önde kapattı.
Ev sahibi Real Madrid hücumda daha etkili olduğu 3. periyodun sonunda farkı 16'ya (71-55) indirdi.
Son periyotta oyun disiplinini koruyan Barcelona sahadan 86-68 galip ayrıldı.
Barcelona'da ilk sezonunu geçiren milli basketbolcu Sertaç Şanlı, 13 dakika 53 saniye oyunda kalıp 5 sayı kaydetti.
Koronavirüs salgınından dolayı birer maçı eksik olan ve 20'şer galibiyeti bulunan her iki takımdan Barcelona averajla liderliğe yükseldi.
Diğer yandan Real Madrid, bu sezon Euroleague'de evinde oynadığı maçlarda ilk yenilgisini aldı.
FELIPE REYES EFSANELER ARASINA GİRDİ
Real Madrid'de 2004-2021 yıllarında oynadıktan sonra basketbol kariyerini sonlandıran 41 yaşındaki Felipe Reyes, El Clasico öncesinde "Euroleague'in Efsanesi" unvanını aldı.
Reyes, Ramunas Siskauskas, Theodoros Papaloukas, Dimitris Diamantidis, Mirsad Türkcan, Juan Carlos Navarro ve Sarunas Jasikevicius'dan sonra bu unvanı alan 7. basketbolcu oldu.
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