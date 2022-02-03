HDI Sigorta Afyon Belediyesi, 13 basketbolcuya imza attırdı
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyesi, düzenlenen törende 13 oyuncu ile sözleşme imzaladı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyesi'nde yeni yönetim ve takıma transfer olan oyuncuların tanıtımı için imza töreni düzenlendi.
"SON MAÇA KADAR SAVAŞACAĞIZ"
İmza töreninde konuşan Başkan Abdülkadir Arslan, kulübü devralırken büyük sorunlar yaşadıklarını anlattı.
Perşembe akşamı kulübü devraldıktan sonra cuma günü yerli transfer döneminin son günü olduğu için yarım saatte transfer yapılabildiğini belirten Başkan Arslan, ABD'den 3 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdiklerini söyledi.
Ligde düşme hattında yer aldıklarını belirten Başkan Arslan, "Son maça kadar savaşacağız" dedi.Etkinlikte Kulüp Başkanı Arslan ve takıma transfer olan 5 yerli, 5 yabancı ile takımdaki 3 oyuncunun imza töreni gerçekleştirildi.
Sözleşme imzalanan 13 basketbolcunun isimleri şu şekilde:
Barış Ülker, Bilgehan Diril, Onur Özkapıcı, Berkan Aksu, Mertcan Solkol, Şafak Edge, Tuğberk Gedikli, Hüseyin Çevirgen, Pierre De Shawn Jackson (ABD), Wayne Anthony Selden Jr. (ABD), Kenneth Hayes (ABD), Johnathan Hamilton (Trinidad ve Tobago), Marko Filipovity (Macaristan)
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