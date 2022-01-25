Eski basketbolcu Pieter Loridon, kendisine kasten koronavirüs bulaştırdı
Belçikalı eski profesyonel basketbolcu Pieter Loridon, "aşısız olduğu için cezalandırılmak istemediği" gerekçesiyle bilerek kendisine Kovid-19'a neden olan virüsü bulaştırdığını açıkladı.
Eski basketbolcu Pieter Loridon, daha önce sosyal medya hesabından oylama yaparak takipçilerine "aşısız ve sağlıklı kişilerin" kendilerine bilerek Omicron varyantını bulaştırma seçeneği olması gerekip gerekmediğini sormuştu. Loridon, ertesi gün yaptığı paylaşımda da "Covid-19 hastası olan bir kişinin salyasını burnuna sokarak" kendisini enfekte ettiğini belirtti.
Bunu Covid-19 sertifikası alabilmek için yaptığını ifade eden Loridon, yakında iş için seyahat etmesi gerektiğini, sağlıklı da olsa aşısız kişilerin Covid-19 sertifikası olmadan bunu yapamayacağını öne sürdü.
Covid-19 sertifikası, hastalığı atlatmış, aşı olmuş veya kısa süre önce test olup negatif sonuç almış kişilere veriliyor.
"BU YAPTIĞIN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAYGISIZLIKTIR"
Loridon'un yaptığına, Belçikalı yetkililer tepki gösterdi. Ülkenin Flaman Bölgesinin Sağlık Bakanı Wouter Beke, sosyal medyadan Loridon'a seslenerek, "Hastaneye düşersen sağlık sistemimiz sana da bakar. Ancak bu yaptığın iki yıldır zorlu şartlarda ellerinden gelenin en iyisi yapmaya çalışan sağlık çalışanlarına saygısızlıktır." ifadesini kullandı.
Belçika hükümetinin Covid-19 politikalarında danışmanlık yapan virolog Marc Van Ranst da "Başkalarının salyasını burnuna sokmak mı? Ne zamandır böyle şeyler yapıyoruz? Üstelik bilinmeyen miktarda virüs almış. Bulaş partileri adı verilen etkinliklerden sonra çok sayıda insan öldü. Daha birkaç gün önce böyle bir vaka gördük." mesajını paylaştı.
Van Ranst'ın hatırlattığı olay, Çekya'da meydana gelmişti. Çekya'da kasti olarak Covid-19'a yakalanarak bazı kısıtlamalardan muaf olmaya çalışan 57 yaşındaki aşı karşıtı şarkıcı Hana Horka hayatını kaybetmişti.
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