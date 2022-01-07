THY Euroleague'de tüm maçlar koronavirüs nedeniyle ertelendi
THY Euroleague'in 19. haftasında oynanması planlanan tüm karşılaşmalar, takımlarda artan korona virüs vakalarından dolayı ertelendi.
THY Euroleague'in bu hafta oynanması planlanan karşılaşmalara korona virüs engel oldu. Takımlarda artan korona virüs vakalarından dolayı daha önce 9 maçtan 8'inin ertelendiği duyurulmuştu.
Geriye bugün oynanması planlanan Olimpia Milano - Zenit mücadelesi kalmıştı. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Zenit'te çıkan vakalardan dolayı bu müsabakanın da ertelendiği ifade edildi. Bu durumun ardından 19. haftada oynanması planlanan tüm karşılaşmalar ertelenmiş oldu.
Euroleague yeni planlamayı daha sonra açıklayacak.
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Uğur Dündar'dan kötü haber
- Merkez Bankası rezervinde yeni dip!
- Yiğit Bulut'un başını ağrıtacak alışveriş
- Kavcıoğlu'ndan dolar kuru açıklaması
- Kripto para dolandırıcılığında rekor: 14 milyar dolar
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- DSÖ'den korkutan Omicron açıklaması
- İşçiler ayağa kalktı: 'Yönetim istifa'
- Tablo açıklandı: Günlük vaka sayısında yeni rekor!
- 'Başarılı olmadı'