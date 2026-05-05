Timberwolves, Wembanyama'nın tarihe geçtiği maçta Spurs'ü devirdi!

5.05.2026 11:12:00
NBA play-off'larında Minnesota Timberwolves, Victor Wembanyama'nın tarihe geçtiği maçta San Antonio Spurs'ü 104-102 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Minnesota Timberwolves, Victor Wembanyama'nın 12 blokla tarihe geçtiği maçta San Antonio Spurs'ü 104-102 yendi.

Frost Bank Center'daki NBA Batı Konferansı yarı final ilk maçında Spurs'e konuk olan Timberwolves, Julius Randle'ın 21 sayı, 10 ribaunt ve Anthony Edwards'ın 18 sayılık performansıyla kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Spurs'te ise Victor Wembanyama'nın 11 sayı, 15 ribaunt, 12 blokluk "triple-double" performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Dylan Harper 18, Stephon Castle ve Julian Champagnie 17'şer sayı attı.

Bu performansıyla birçok rekoru ele geçiren Wembanyama, NBA play-off tarihinde 1973-1974 sezonundan beri bir maçta en çok blok üreten, bir müsabakada blokla "triple-double" yapan en genç oyuncu (22 yaş, 120 gün) ve bir karşılaşmada 10 sayı, 15 ribaunt, 10 blok ve üstü istatistiklerini yakalayan ilk isim oldu.

KNICKS'TEN 76ERS'A 39 SAYI FARK

New York Knicks, Madison Square Garden'daki Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Philadelphia 76ers'ı 39 sayı farkla 137-98 mağlup ederek seride 1-0 üstünlük yakaladı.

Knicks'te Jalen Brunson 35 ve OG Anunoby 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Paul George'un 17 ve Joel Embiid'in 14 sayısı, 76ers'ın mağlubiyetini önleyemedi. Milli basketbolcu Adem Bona ise yaklaşık 4 dakika süre aldığı mücadeleyi 1 ribauntla tamamladı.

Alperen Şengün ile LeBron James arasında tansiyon yükseldi: 'Bunu söyleyemeyecek tek kişi sensin' NBA play-off ilk tur 5. maçında Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı 99-93 mağlup etti ve seriyi 3-2'ye getirdi. Karşılaşmada Lakers'ın yıldızı LeBron James ile Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün arasında gergin anlar yaşandı.
Seride durum 3-2'ye geldi: Alperen Şengün, LeBron James karşısında pes etmedi NBA play-off ilk tur mücadelesinin 5. maçında Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 14 sayıyla oynadığı karşılaşmada Lakers'ı 99-93 mağlup etti ve seriyi 3-2'ye getirdi.
Alperen Şengün'ün performansı Houston Rockets'a yetmedi NBA'de Alperen Şengün'ün "double double" performansı Houston'un vedasını engellemedi.