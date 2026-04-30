Alperen Şengün ile LeBron James arasında tansiyon yükseldi: 'Bunu söyleyemeyecek tek kişi sensin'

Alperen Şengün ile LeBron James arasında tansiyon yükseldi: 'Bunu söyleyemeyecek tek kişi sensin'

30.04.2026 11:25:00
Cumhuriyet Spor
Alperen Şengün ile LeBron James arasında tansiyon yükseldi: 'Bunu söyleyemeyecek tek kişi sensin'

NBA play-off ilk tur 5. maçında Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı 99-93 mağlup etti ve seriyi 3-2'ye getirdi. Karşılaşmada Lakers'ın yıldızı LeBron James ile Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün arasında gergin anlar yaşandı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı play-off ilk turunun 5. maçında Houston Rockets deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 93-99 yendi ve seriyi 3-2'ye getirerek farkı 1'e indirdi.

Oynanan karşılaşmada LeBron James ile Alperen Şengün arasında tansiyon yükseldi.

Karşılaşma sırasında bir pozisyonda çalınan faule "çok yumuşak" tepkisini veren Şengün, serbest atış çizgisine geldiği anda LeBron James’in sözlü müdahalesiyle karşılaştı.

Yıldız oyuncunun Şengün’e dönerek, "Sen değil, sen değil… bunu sen söyleyemezsin. Bunu söyleyemezsin. Bunu söyleyemeyecek tek kişi sensin" ifadelerini kullandığı görüldü.

Seride durum 3-2'ye geldi: Alperen Şengün, LeBron James karşısında pes etmedi
Seride durum 3-2'ye geldi: Alperen Şengün, LeBron James karşısında pes etmedi NBA play-off ilk tur mücadelesinin 5. maçında Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 14 sayıyla oynadığı karşılaşmada Lakers'ı 99-93 mağlup etti ve seriyi 3-2'ye getirdi.
Rockets, Alperen Şengün'ün 19 sayısıyla Lakers'ı devirdi: Seri 3-1'e geldi
Rockets, Alperen Şengün'ün 19 sayısıyla Lakers'ı devirdi: Seri 3-1'e geldi Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 19 sayıyla oynadığı mücadelede Lakers'ı 115-96 mağlup etti ve serideki ilk galibiyetini aldı.
Alperen Şengün'ün tarihe geçtiği maçta Houston uzatmalarda yıkıldı!
Alperen Şengün'ün tarihe geçtiği maçta Houston uzatmalarda yıkıldı! NBA'de Houston Rockets'ın Los Angeles Lakers'a uzatmalarda 112-108 mağlup olduğu karşılaşmada, milli basketbolcu Alperen Şengün adını tarihe yazdırdı.