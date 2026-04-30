Alperen Şengün ile LeBron James arasında tansiyon yükseldi: 'Bunu söyleyemeyecek tek kişi sensin'

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı play-off ilk turunun 5. maçında Houston Rockets deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 93-99 yendi ve seriyi 3-2'ye getirerek farkı 1'e indirdi.

Oynanan karşılaşmada LeBron James ile Alperen Şengün arasında tansiyon yükseldi.

Karşılaşma sırasında bir pozisyonda çalınan faule "çok yumuşak" tepkisini veren Şengün, serbest atış çizgisine geldiği anda LeBron James’in sözlü müdahalesiyle karşılaştı.

Yıldız oyuncunun Şengün’e dönerek, "Sen değil, sen değil… bunu sen söyleyemezsin. Bunu söyleyemezsin. Bunu söyleyemeyecek tek kişi sensin" ifadelerini kullandığı görüldü.