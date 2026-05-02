Alperen Şengün'ün performansı Houston Rockets'a yetmedi

2.05.2026 11:04:00
NBA'de Alperen Şengün'ün "double double" performansı Houston'un vedasını engellemedi.

NBA play-off ilk tur mücadelesinde Los Angeles Lakers, deplasmanda Houston Rockets'ı 98-78 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve yarı finale çıktı.

Batı Konferansı play-off serisinin 6. maçında Rockets'ı bu sezonun en düşük skorunda tutmayı başaran Lakers, yarı finalde son şampiyon Oklahoma City Thunder ile eşleşti.

Lakers'ta LeBron James 28 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, Rui Hachimura 21 sayı, Deandre Ayton 16 ribauntla maçı bitirdi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 17 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı Rockets'ta, Amen Thompson 18, Tari Eason 14 sayı kaydetti.

PISTONS 24 SAYIDAN DÖNDÜ

Doğu Konferansı'nda normal sezonun lideri Detroit Pistons, 6. maçta Orlando Magic'i 93-79 yenerek seriyi 3-3'e getirdi.

24 sayılık farktan geri gelen Pistons'ta, Cade Cunningham 32 sayı, 10 ribauntla takımına liderlik etti. Tobias Harris, 22 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Magic'te Paolo Banchero ve Desmond Bane, 17'şer sayılık performansla maçı tamamladı.

1 numaralı seri başını elemeye çok yaklaşan Magic, üst üste 23 şuttan yararlanamazken Pistons 35-5'lik seriyle geri döndü.

RAPTORS UZATMADA SERİYE TUTUNDU

Doğu Konferansı ilk turunda Cleveland Cavaliers'ı uzatmada 112-110 mağlup eden Toronto Raptors, seriyi 3-3 yaptı.

Raptors'ta Scottie Barnes 25 sayı, 14 asist, RJ Barrett ve Ja'Kobe Walter 24'er sayıyla takımlarını galibiyete taşıdı.

Cavaliers'ta Evan Mobley'nin 26 sayı, 14 ribaunt, Donovan Mitchell'in 24 sayılık çabası yarı finale çıkmaya yetmedi.

Alperen Şengün ile LeBron James arasında tansiyon yükseldi: 'Bunu söyleyemeyecek tek kişi sensin' NBA play-off ilk tur 5. maçında Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı 99-93 mağlup etti ve seriyi 3-2'ye getirdi. Karşılaşmada Lakers'ın yıldızı LeBron James ile Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün arasında gergin anlar yaşandı.
Seride durum 3-2'ye geldi: Alperen Şengün, LeBron James karşısında pes etmedi NBA play-off ilk tur mücadelesinin 5. maçında Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 14 sayıyla oynadığı karşılaşmada Lakers'ı 99-93 mağlup etti ve seriyi 3-2'ye getirdi.
Rockets, Alperen Şengün'ün 19 sayısıyla Lakers'ı devirdi: Seri 3-1'e geldi Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 19 sayıyla oynadığı mücadelede Lakers'ı 115-96 mağlup etti ve serideki ilk galibiyetini aldı.