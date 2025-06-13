Fatih Tekke yönetiminde transferlerde ince eleyip sık dokuyan Trabzonspor'da hedef kadroyu nokta isimlerle güçlendirmek oldu. Fırtına, bu doğrultuda yıldız isim Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor. Peki, Timo Werner kimdir? Trabzonspor'un ilgilendiği Timo Werner kaç yaşında, nereli? Timo Werner Trabzonspor'a mı gelecek?





TIMO WERNER KİMDİR?

Timo Werne 6 Mart 1996'da Stuttgart, Baden-Württemberg'de bir futbolcu olan Günther Schuh ve Sabine Werner'in oğlu olarak doğdu.Werner, 2002'de VfB Stuttgart akademisine katılmadan önce TSV Steinhaldenfeld'de oynadı. 2012-13 sezonunda, o sırada yalnızca 16 yaşında olmasına rağmen U-19 takımına terfi etti. O sezon 24 gol attı ve 2013'te Altın U-17 Fritz Walter Madalyası'nı kazandığında formunun karşılığını aldı.

TIMO WERNER'İN KARİYERİ

18. doğum gününde Werner, Haziran 2018'e kadar Stuttgart ile profesyonel sözleşme imzaladı. 95 lig maçında 13 gol attı ve bu süre zarfında turnuvanın tarihinde 50 Bundesliga maçına çıkan en genç oyuncu oldu. Rekor daha sonra 2018'de Kai Havertz tarafından kırıldı Stuttgart, Mayıs 2016'da küme düştü ve bu da onu ertesi ay yeni yükselen kulüp RB Leipzig'e katılmaya yöneltti. Werner, 11 Haziran 2016'da RB Leipzig ile kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli olan 10 milyon € karşılığında dört yıllık bir sözleşme imzaladı. 26 Eylül 2016'da 20 yıl 203 günlükken 1. FC Köln'e karşı oynanan maçta forma giydiğinde 100 Bundesliga maçında oynayan en genç oyuncu oldu.[18] Bunu yaparken, Julian Draxler'in daha önce elinde tuttuğu rekoru 22 günle kırdı, ancak 2019'da Havertz tarafından tekrar geçildi.[19][20] Werner, 2016-17 Bundesliga sezonunu 21 golle tamamlayarak ligdeki en çok gol atan Alman futbolcu oldu ve RB Leipzig'in kulüp tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına yardımcı oldu.

Werner, 18 Haziran 2020'de beş yıllık sözleşmeyle 47,5 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini aktif hale getiren Premier Lig kulübü Chelsea ile sözleşme imzalamayı kabul etti.