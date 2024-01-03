TOFAŞ deplasmanda kazandı avantajı kaptı
Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında TOFAŞ deplasmanda PAOK Mateco'yu 95-63 mağlup etti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında TOFAŞ, deplasmanda Yunanistan temsilcisi PAOK Mateco'yu 32 sayı farkla 95-63 yendi.
PAOK Spor Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyoduna iyi başlayan TOFAŞ, ilk çeyreği 27-12 önde tamamladı. İkinci periyotta etkinliğini sürdüren Bursa temsilcisi, soyunma odasına 27 sayı farkla 53-26 önde gitti.
Üçüncü ve dördüncü periyotta da üstünlüğü bırakmayan TOFAŞ, mücadeleyi 32 sayı farkla 95-63 kazanarak, son 16 turu için avantaj elde etti.
Mücadelenin rövanşı, 9 Ocak Salı günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.
Eşleşmede, iki galibiyete ulaşan ekip, organizasyonda son 16 turu vizesi alacak.
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