Tofaş, sahasında galip gelmeyi bildi
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında, A Grubu'nda TOFAŞ, Almanya'nın Basketball Lowen Braunschweig takımını 102-90 yendi.
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında, A Grubu'nda TOFAŞ, Almanya'nın Basketball Lowen Braunschweig takımını 102-90 mağlup etti.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Sergii Zashchuk (Ukrayna), Ioannis Tsibouris (Yunanistan), Zdenko Tomasovic (Slovakya)
TOFAŞ: Reed 20, Perez 5, Yiğitcan Saybir 19, Tolga Geçim 13, Thompson 7, Özgür Cengiz 3, Trifunovic 9, Berk Demir 2, Brien 15, Bankston 9
Basketball Lowen Braunschweig: Scuka 1, Zylka 8, Velicka 12, Fru 14, Flanigan 3, Crockett 12, Gian Aydınoğlu 7, Ewelt 6, Nije 23, Holloway 4
1. periyot: 29-20
Devre: 58-46
3. periyot: 81-65
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