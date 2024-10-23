Tofaş, sahasında galip gelmeyi bildi

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında, A Grubu'nda TOFAŞ, Almanya'nın Basketball Lowen Braunschweig takımını 102-90 yendi.

Tofaş, sahasında galip gelmeyi bildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 22:40

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında, A Grubu'nda TOFAŞ, Almanya'nın Basketball Lowen Braunschweig takımını 102-90 mağlup etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Sergii Zashchuk (Ukrayna), Ioannis Tsibouris (Yunanistan), Zdenko Tomasovic (Slovakya)

TOFAŞ: Reed 20, Perez 5, Yiğitcan Saybir 19, Tolga Geçim 13, Thompson 7, Özgür Cengiz 3, Trifunovic 9, Berk Demir 2, Brien 15, Bankston 9

Basketball Lowen Braunschweig: Scuka 1, Zylka 8, Velicka 12, Fru 14, Flanigan 3, Crockett 12, Gian Aydınoğlu 7, Ewelt 6, Nije 23, Holloway 4

1. periyot: 29-20

Devre: 58-46

3. periyot: 81-65


Etiketler: #Tofaş #Basketball Lowen Braunschweig #FIBA Erkekler Avrupa Kupası
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