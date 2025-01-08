TOFAŞ, sahasında kaybetti

Yayınlanma: 08.01.2025 - 22:53

Güncelleme: 08.01.2025 - 22:53

FIBA Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu 3'üncü haftasında TOFAŞ, sahasında İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'ya 97-83 mağlup oldu.

Bu skorla TOFAŞ bu sezon Avrupa Kupası'nda ilk mağlubiyetini alırken Casademont Zaragoza, ikinci galibiyetini elde etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Lorenzo Baldını (italya), Dariusz Zapolski (Polonya), Josip Jurcevıc (Hırvatistan)

TOFAŞ: Reed 24, Özgür Cengiz 18, Yiğitcan Saybir 14, Tolga Geçim 2, Gauzin, Pasecniks 5, Trifunovic 13, Berk Demir, Obrien 3, Bankston 4

Casademont Zaragoza: Bell-Haynes 12, Yusta 8, Mensia 15, Rodriguez 5, Sulejmanovic 9, Bango 19, Spissu 12, Slaughter 12, Gonzalez 5

1. periyot: 13-29

Devre: 44-47

3. periyot: 61-70