TOFAŞ, sahasında kaybetti
TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası'nda evinde Casademont Zaragoza'ya 97-83 mağlup oldu.
FIBA Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu 3'üncü haftasında TOFAŞ, sahasında İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'ya 97-83 mağlup oldu.
Bu skorla TOFAŞ bu sezon Avrupa Kupası'nda ilk mağlubiyetini alırken Casademont Zaragoza, ikinci galibiyetini elde etti.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Lorenzo Baldını (italya), Dariusz Zapolski (Polonya), Josip Jurcevıc (Hırvatistan)
TOFAŞ: Reed 24, Özgür Cengiz 18, Yiğitcan Saybir 14, Tolga Geçim 2, Gauzin, Pasecniks 5, Trifunovic 13, Berk Demir, Obrien 3, Bankston 4
Casademont Zaragoza: Bell-Haynes 12, Yusta 8, Mensia 15, Rodriguez 5, Sulejmanovic 9, Bango 19, Spissu 12, Slaughter 12, Gonzalez 5
1. periyot: 13-29
Devre: 44-47
3. periyot: 61-70
Etiketler: #Tofaş #Casademont Zaragoza #FIBA Avrupa Kupası
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