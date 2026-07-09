Kadrosunu güçlendirme adına girişimlerini sürdüren Trabzonspor, hücum hattı için Wolverhampton forması giyen 25 yaşındaki Nijeryalı santrafor Tolu Arokodare’yi transfer etmek istiyor. Peki, Tolu Arokodare kimdir? Tolu Arokodare nereli, kaç yaşında? Tolu Arokodare hangi takımlarda oynadı?

TOLU AROKODARE KİMDİR?

Arokodarewalase Emmanuel "Arokodare" Arokodare, 23 Kasım 2000 yılında Nijerya'nın Lagos şehrindeki Festac Kasabası'nda doğdu.

TOLU AROKODARE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Arokodare, Nijerya'daki gençlik yıllarında Festac'taki Kash Academy ve Flying Sports Academy'de, ayrıca Segun Odegbami International College and Sports Academy'de oynadı. Daha sonra Surulere'deki Box2Box FC akademisine katıldı ve Avrupa'da SC Freiburg ve Toulouse ile deneme antrenmanlarına katıldı.

Arokodare, Haziran 2019'da Letonya kulübü Valmiera'ya katıldı.

Eylül 2020'de Arokodare, 2020-21 sezonu için Alman kulübü 1. FC Köln'e kiralandı.

28 Haziran 2021'de Arokodare, satın alma opsiyonlu iki yıllık kiralık anlaşmayla Ligue 2 kulübü Amiens'e katıldı.

31 Ocak 2023'te Arokodare, Belçika Pro Ligi takımı Genk'e dört buçuk yıllık bir sözleşmeyle katıldı. Arokodare, 2024-25 Belçika Pro Ligi sezonunda Genk için 20 gol atarak , takım arkadaşı Zakaria El Ouahdi , Union-SG'den Noah Sadiki ve Promise David ile Club Brugge'den Raphael Onyedika'yı geride bırakarak Belçika'nın en iyi Afrikalı kökenli oyuncusuna verilen Ebony Shoe ödülünü kazandı.

1 Eylül 2025'te Arokodare, 23,4 milyon sterlin değerinde bir anlaşmayla, bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunan dört yıllık bir sözleşmeyle Premier Lig kulübü Wolverhampton Wanderers'a katıldı.