Tolunay Kafkas: 'Galatasaray maçına odaklanacağız'
Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Başakşehir'e elendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Başakşehir'e elendikleri maçtan sonra açıklama yaptı.
Tolunay Kafkas yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüm. Çok nadir üzülürüm ben. İki maçta da skor olarak yenildik. Kazanmak için bütün hamleleri yaptık. Belli bir oyun anlayışımız var. Ligdeki Galatasaray maçına odaklanacağız artık. Ligdeki durumdan çok tatminkar değilim." dedi.
Galatasaray maçıyla ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Son 3 hafta her şey olabilir. Bizim ligi tayin etme gibi bir durumumuz yok. Bugün nasıl kazanmak için oynadıysak o gün de öyle oynayacağız. Ne olur ne biter beni ilgilendiren bir konu değil bu." ifadelerini kullandı.
Tolunay Kafkas ayrıca, "Hakemin gösterdiği kırmızı kart doğruydu. Bizim oyuncumuzun haksız bir durumu vardı. Emre hocayı, kardeşimi tebrik ederim. Galatasaray'daki dönemimde oda arkadaşıydık." diye konuştu.
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