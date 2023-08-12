Tolunay Kafkas'tan ilk haftada ayrılık sinyali!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 22:50

Güncelleme: 12.08.2023 - 22:50

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, maçı kazanabilecek pozisyonlar bulmalarına rağmen değerlendiremediklerini söyledi.

Kafkas, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada orta sahaların hızlı geçilmesinin hoşuna gitmediğini anlatan tecrübeli teknik adam, "Maçın bazı bölümlerini iyi oynadık, bazı bölümlerini iyi geçiremedik. Maçın genelinde kazanabilecek pozisyonları bulduk. Rakibin attığı son saniye golü var. Maç berabere bitiyor derken mağlup olduk. Kazanabilecek pozisyonlarımız da vardı. Canımı sıkan şey topun iki kalede gidip gelmesi. Benim antrenörlüğümde bu pek yok. Hem baskı hem de seti iyi oynatabilen teknik direktörlerden bir tanesiyim ama bu benim canımı sıktı. Başlangıçlar zor oluyor. Bugün kaybederek başladık. Umarım bundan sonra toparlar ve maç kazanmaya başlarız." diye konuştu.

Savunmadaki oyuncuların performansıyla ilgili Kafkas, "Bir oyuncu hata yapmadı. Bir hata varsa benim. Oyuncularımızı bireysel yargılamak, onlar hakkında konuşmak doğru değil. Türkiye'de maalesef algıları kırmak mümkün değil. Bu ülkede kulüp başkanları bile üçlü oynanmayacağını söylüyor. Yapacak bir şey yok, bu işe direnmeyeceğiz. Dörtlü savunmaya dönebiliriz." ifadelerini kullandı.

Tolunay Kafkas, transferde 2 kanat oyuncusu almaya yakın olduklarını dile getirerek, "İki kanat oyuncusu gelecek. Son aşamada. Bu takımın birer stoper ve ön liberoya ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biriyim"

MKE Ankaragücü'nün performansındaki sorumluluğun kendisinde olduğunu dile getiren Kafkas, "Beceremediğim yerde Ankaragücü'ne zarar vermem." dedi.

Kendisini Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biri olarak tanımlayan Tolunay Kafkas, "Sorumluluk bende. Hedefe gideriz, gitmeyiz ama bedelini öderim. Benim bir problemim yok. Bu konuda mütevazı değilim. Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biriyim, çok çalışkanım. Başkaları gibi burada hikaye, masal anlatmayı sevmiyorum. Bu iş, bedel işi. Sorumluluk benim. Beceremediğim yerde Ankaragücü'ne zarar vermem. Sorumluluğu taşıyabilecek hem yürek hem de adamlık bende var." şeklinde görüş belirtti.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hedeflerinin sezonu ilk 5'te bitirme olduğunu açıklamasıyla ilgili Kafkas, "Doğru bir hedef değil. Ankaragücü'nün hedefi şu anda doğru değil." diyerek sözlerini tamamladı.