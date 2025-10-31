Toni Kroos'tan Arda Güler övgüsü!

Real Madrid'in eski futbolcularından Toni Kroos, takım arkadaşı Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Alman yıldız, Kylian Mbappé'nin bu sezonki performansında genç Türk futbolcunun da payı olduğunu söyledi.

Kroos, yaptığı açıklamada Arda Güler'in özel bir yeteneğe sahip olduğunu vurguladı:

"Kylian Mbappé olağanüstü bir sezon geçiriyor, buna şüphe yok. Bence bunun sebeplerinden biri de Arda Güler. Mbappé'nin yanında sihirli dokunuşlara sahip ve onu topla doğru biçimde buluşturabilen oyuncuların olması önemli."

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, kısa sürede takım arkadaşlarının takdirini toplamayı başardı. Toni Kroos'un sözleri, genç yıldızın yalnızca taraftarlar arasında değil, soyunma odasında da büyük saygı gördüğünün bir göstergesi olarak yorumlandı.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon çıktığı 19 maçta 4 gol atarken 7 de asist yaptı. Kylian Mbappe ise 16 maçta forma giyerken 17 gol attı 2 de asist yaptı.