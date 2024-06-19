Toni Kroos tarihe geçti
Almanya'nın yıldız oyuncusu Toni Kroos, Macaristan maçında 124 isabetli pas yaparak tarihe geçti.
Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Macaristan'ı 2-0 mağlup eden Almanya'da yıldız oyuncu Toni Kroos tarihe geçti.
Macaristan maçında tam 124 isabetli pas yaparak 1980'den bu yana bir Avrupa Şampiyonası maçında Xavi'nin ardından en yüksek sayıya ulaşan orta saha oldu.
Rekorun sahibi ise EURO 2012'de İrlanda maçında tam 127 isabetli pas yapan Xavi Hernandez'e ait.
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