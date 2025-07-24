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Toprak liderliğini korumak için piste çıkıyor

Toprak liderliğini korumak için piste çıkıyor

24.07.2025 15:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Toprak liderliğini korumak için piste çıkıyor

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WSBK) heyecan bu kez Macaristan’a taşınıyor. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun 8. etabı olan Balaton Park Pisti'nde liderliğini korumak için piste çıkacak.

Razgatlıoğlu, geçen hafta İngiltere’deki Donington Park etabında üç yarışın tamamını kazanarak genel klasman liderliğini ele geçirdi. Bu sonuçla birlikte toplam puanını 345’e yükselten Red Bull sporcusu, en yakın rakibi Nicolo Bulega ile arasındaki farkı dörde çıkardı.

Sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansını Macaristan’da da sürdürmek isteyen genç sporcu, Balaton Park Pisti’nde bir kez daha damalı bayrağı ilk gören isim olmayı hedefliyor. Razgatlıoğlu ile birlikte, şampiyonada Türkiye’yi temsil eden Red Bull sporcusu Bahattin Sofuğlu da Balaton Park’ta piste çıkacak. 

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Macaristan etabında, 26 Temmuz Cumartesi günü 12.00’de Superpole yarışı koşulacak. Aynı gün 15.00’te ilk ana yarış gerçekleştirilecek. 27 Temmuz Pazar günü ise saat 10.00’da ısınma turları yapılacak; 12.00’de Superpole yarışının ardından, 15.00’te hafta sonunun ikinci ana yarışı gerçekleştirilecek. 

Macaristan etabının tüm heyecanı, Red Bull Red Bull TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

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