Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da piste çıkıyor

24.04.2026 09:35:00
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 4. yarışında İspanya'da mücadele edecek.

Jerez de la Frontera kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde, 25 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sıralama turları, 25 Nisan Cumartesi günü TSİ 11.50'de, sprint mücadelesi TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 26 Nisan Pazar günü TSİ 15.00'de koşulacak.

Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP'de ilk sezonunu geçiren milli sporcu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk iki etabı Tayland ve Brezilya'da yarışları 17. tamamladı.

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Razgatlıoğlu, sezonun üçüncü yarışı ABD Grand Prix’sini 15. bitirerek MotoGP kariyerindeki ilk puanını hanesine yazdırdı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 81 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 77

3. Pedro Acosta (İspanya): 60

4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 50

5. Marc Marquez (İspanya): 45

İlgili Haberler

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun üçüncü yarışı için ABD'de piste çıkıyor
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun üçüncü yarışı için ABD'de piste çıkıyor Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun üçüncü yarışında ABD'de piste çıkacak.
Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını yarıda bıraktı
Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını yarıda bıraktı MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. etabı olan ABD Grand Prix sprint yarışında Prima Pramac Yamaha takımının milli sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, motosikletindeki mekanik problem nedeniyle yarışı bıraktı.
Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'deki ilk puanını aldı!
Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'deki ilk puanını aldı! Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ABD'de koşulan MotoGP Dünya Şampiyonası'nın üçüncü yarışında 15. oldu ve organizasyondaki ilk puanını aldı.