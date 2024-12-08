Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da madalyasına kavuştu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak İspanya'daki FIM ödül töreninde şampiyonluk madalyasını aldı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan (TMF) yapılan açıklamaya göre 2024 FIM Ödül Töreni, Mallorca'da gerçekleştirildi.
TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke'nin de katıldığı madalya töreninde, 2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na madalyasını FIM Başkanı Jorge Viegas, takdim etti.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2024 sezonunda Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanında 527 puanla şampiyon olurken, Nicolo Bulega 484 puanla ikinci, Alvaro Bautista ise 357 puanla üçüncü sırada yer almıştı.
2021 ve 2024 dünya şampiyonu Türk motosikletçi, WSBK'nin 2024 sezonunda toplamda 27 kez podyuma çıktı ve 18 birincilik, 7 ikincilik, 2 de üçüncülük elde etmişti.
ROKIT BMW pilotu ay-yıldızlı motosikletçi, WSBK'nin son şampiyonu olarak "1 numara"yı gelecek sezon da motosikletinde taşımaya hak kazandı.
Öte yandan ödül töreni öncesinde FIM Genel Kurulu da İspanya'da gerçekleştirildi. Genel kurula da ülkeyi temsilen Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Sadık Vefa ve TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke katıldı. FIM Başkanı Jorge Viegas, Federasyon Başkanı Sadık Vefa'ya yeni dönem için başarılar diledi.
Spor Haberleri
- Ciro Immobile'den Beşiktaş'a kötü haber!
- Bayern Münih'te 5 numara emekli edildi!
- Beşiktaş'ta 13 yıl sonra bir ilk!
- 'Türk Harry Potter, Guimaraes duvarını yıktı'
- UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
- Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
- Avrupa'da gündem Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi!
- Arda Güler, İspanya'da manşetleri süsledi!
- Nikola Jokic'in kariyer rekoru Denver Nuggets'a yetmedi!
- Derbi sonrası Sergen Yalçın'dan flaş şampiyonluk iddiası
En Çok Okunan Haberler
-
- Cihatçılar Şam'ı ele geçirdi
- Suriye cephesinden kritik açıklama
- Trump'tan kritik 'Suriye' mesajı
- 'Esad ve ailesinin Suriye’yi terk ettiği' iddia edildi
- Saray'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- 'Ne manaya geldiğini anlayamadı'
- Suriye Başbakanı konutundan böyle çıkarıldı
- Silahlı gruplar başkentin güney banliyölerine girdi!
- Özgür Özel, milletvekili Melih Meriç'e sinirlendi
- Rusya'dan Türkiye'nin rolüne değerlendirme