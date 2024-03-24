Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da üçüncü

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki ikinci yarışı üçüncü bitirdi. Toprak Razgatlıoğlu, İspanya hafta sonunda üç podyum başarısı gösterdi.

AA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 17:22
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da üçüncü
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'da yapılan ikinci ayağının ikinci yarışını üçüncü sırada tamamladı.

Barselona'da gerçekleştirilen ikinci günün superpole yarışını, son turun son virajında yaptığı atakla ilk sırada tamamlamayı başaran Rokit BMW Motorrad takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, ikinci yarışa pole pozisyonunda başladı.

Yarışı üçüncü sırada bitiren Toprak Razgatlıoğlu, İspanya hafta sonunda üç podyum başarısı gösterdi. Yarışta Aruba Ducati'den Alvaro Bautista birinci, aynı takımdan İtalyan Nicolo Bulega ise ikinci oldu.

Sezonun 3. etabı 19-21 Nisan tarihlerinde Hollanda'da koşulacak.


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