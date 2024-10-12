Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de galip
Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz Estoril'de superbike yarışını kazandı.
Superbike'ta mücadele eden milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz Estoril'deki ilk yarışı kazandı.
"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"
Yarış sonrası açıklama yapan Razgatlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bir kumar oynadım. Herkesten farklı bir lastik kullandım. Başka kimse kullanmadı. Ama yarışta kendimi iyi hissettim. İyi bir tempo yaptım. Buna odaklandım. Bir kez daha kazandım. Bu benim için harika. Çok mutluyum. Takım da mutlu. Yarın, geliştirmemiz gereken noktalar var. İki yarış daha kazanmak için mücadele vereceğim. Göreceğiz... Herkes çok sıkı çalışıyor. Ben daha güçlü geri döneceğim. Yarın bir kez daha elimden gelenin en iyisini deneyeceğim. Herkese çok teşekkürler."
Etiketler: #Portekiz #Toprak Razgatlıoğlu #Superbike
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