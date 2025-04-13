Toprak Razgatlıoğlu'ndan 4. zafer!
Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da koşulan Dünya Superbike Şampiyonası'nın 3. ayağındaki superpole yarışını ilk sırada tamamladı.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının superpole yarışında 1'inci, ikinci yarışta ise 8'inci oldu.
Assen şehrindeki 4,54 kilometrelik TT Circuit Assen Pisti'nde düzenlenen organizasyonda, superpole ve ikinci yarış gerçekleştirildi.
9 YARIŞTA 4 GALİBİYET
Rokit BMW takımı pilotu Toprak, superpole yarışını birinci sırada bitirdi. Toprak, Hollanda ayağının ikinci yarışında ise finiş çizgisini 8. sırada geçti. Toprak, bu sezon ikinci kez superpole yarışı kazanırken, bu sezon toplam 9 yarıştan 4'ünü kazanmış oldu.
Yarışta yer alan bir başka Türk sporcu Yamaha Motoxracing takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu ise superpole yarışını 18'inci, ikinci yarışı ise 15'inci sırada bitirdi.
Hollanda'daki ikinci yarışı Pata Maxus Yamaha'dan Andrea Locatelli birinci, Aruba.it Racing'den Alvaro Bautista ikinci, GYTR GRT Yamaha'dan Remy Gardner ise üçüncü sırada tamamladı.
Son yarışı tamamlayamayan Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega, genel klasmanda 136 puanla liderliğini sürdürdü. Toprak ise 115 puana yükselerek liderle olan puan farkını eritti.
Dünya Superbike Şampiyonası'nın 4. ayağı, 2-4 Mayıs'ta İtalya'da koşulacak.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'a 3 kötü haber!
- Bursaspor şampiyonluğunu ilan etti!
- Toprak Razgatlıoğlu'ndan 4. zafer!
- Fenerbahçe uzatmalarda güldü!
- Galatasaray, Hakkarigücü'ne takıldı!
- Beşiktaşlı oyuncudan kötü haber!
- Maça saatler kala Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Sevilla'nın yeni hocası resmen açıklandı!
- Atalanta kötü serisine son verdi!
- Sakaryaspor kendi evinde Emre Demir ile güldü!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bir an önce Beşiktaş'tan gönderin'
- Müdür velileri sendikadan kaçırdı!
- 'Trump 'Erdoğan'ı severim' dedikten sonra...'
- Atatürkçü komutanlara hapis yolu
- Özel, İmamoğlu için toplanan imza sayısını açıkladı!
- 'Milletin malına mülküne çökenler...'
- Silivri'ye gece yarısı operasyonu!
- O işletme mühürlendi
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
- Trump övdü mü, tehdit mi etti?