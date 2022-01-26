Toprak Razgatlıoğlu'nun, Dünya Superbike Şampiyonası'nda kullanacağı numara belli oldu
Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2021 yılı şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun yeni sezonda kullanacağı numara açıklandı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonaları'nda mücadele edecek sporcuları açıkladı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nın 33 yıllık tarihinin ilk Türk şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonunda şampiyonlara verilen "1" numara ile yarışacak.
Dünya Supersport Şampiyonası'nda ise bu sezon iki milli motosikletçi Can Öncü "61" numara ile 3. sezonuna hazırlanırken, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise "54" numarayla ilk kez bu sınıfta Türkiye'yi temsil edecek.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2022 sezonu 8-10 Nisan tarihlerinde İspanya'da start alacak.
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