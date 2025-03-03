Törene katılmamıştı: Vinicius Junior'dan Ballon d'Or itirafı!
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacakları Atletico Madrid maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Junior, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşacakları maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
TÖRENE NEDEN GİTMEDİ?
Ballon d'Or ödül törenine neden gitmediğini açıklayan Brezilyalı futbolcu, "Kulübün bana söylediğini yapıyorum. Gitmememi istediler ve ben de sakindim. İnsanlar vicdanlarına göre oy veriyor. Ballon d'Or'u kazanmayı hiç hayal etmemiştim, ancak bu kadar yaklaştığınızda mümkün olduğunu düşünüyorsunuz. Ama inanıyorum ki daha fazla fırsatım olacak. Şimdiden iki Şampiyonlar Ligi kazandım ve burada çok daha fazlasını kazanmak için bulunuyorum" sözlerini sarf etti.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 35 maça çıkan Junior, 17 gol 12 asistlik performans sergiledi.
Ballon d'Or ödülünü ise Manchester City forması giyen İspanyol oyuncu Rodri elde etmişti.
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